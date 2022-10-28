Названа оптимальная температура для смены летней резины на зимнюю

Оптимальную температуру для смены летней резины на зимнюю назвал автомобилистам столичный Дептранс. Это 5-7 градусов тепла.

Кроме того, в ведомстве водителям рекомендовали с наступлением холодов заполнить бак «незамерзайкой», проверить износ шин и отбалансировать колеса.

«Летняя резина жестче зимней. Когда температура опускается, шины твердеют и перестают обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Это может привести к заносу и аварии», — предупредил Дептранс.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рекомендовал москвичам дату смены летней резины на зимнюю. Он настоятельно рекомендовал сделать это до понедельника, 31 октября.