Москвичей предупредили об ограничениях движения транспорта 6 и 7 января

Госавтоинспекция выпустила предупреждения об ограничении движения транспорта в Москве 6 и 7 января в связи с проведением праздничных богослужений. Об этом ГАИ сообщила в Telegram-канале.

Ограничения движения транспорта запланированы на некоторых участках улично-дорожной сети. Так, с 16:00 вторника, 6 января, до 3:00 среды, 7 января, будет закрыто движение в Соймоновском проезде от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной. С 18:00 6 января до 3 часов утра также перекрыта улица Волхонка от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивка.

Госавтоинспекция попросила водителей быть предельно внимательными на дорогах и заранее выбирать альтернативные маршруты движения. «[Также] строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников Госавтоинспекции», -- говорится в сообщении.

Ранее москвичей предупредили о морозах до минус 25 градусов. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что в ближайшие дни температурный фон в Центральной России будет с каждым днем постепенно понижаться.