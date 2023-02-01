Москвичей предупредили об опасной погоде

Москвичей вновь предупредили о опасной погоде. «Желтый» уровень продлили в Москве и Московской области до четверга, передает Гидрометцентр России.

«Местами гололедица. Период предупреждения до 10:00 2 февраля», — говорится в сообщении о ситуации в Москве. Аналогичное предупреждение действует и на территории Подмосковья до 12:00 2 февраля.

По информации синоптиков, в среду в столице ожидается облачная погода, небольшой снег, температура опуститься до минус 2 градусов, в четверг характер погоды не изменится.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал дату возвращения морозов в Москву.