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18:23, 31 января 2023
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Синоптик назвал дату возвращения морозов в Москву

Синоптик назвал дату возвращения морозов в Москву
Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

Устойчивые морозы вернуться в Москву после 8 февраля. Эту дату в своем Telegram-канале назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«На рубеже 8-9 февраля небо очистится от облаков и морозы окрепнут в Москве и Петербурге до минус 10-15 градусов», — рассказал синоптик.

Специалист отметил, что до конца этой недели в столице будет держаться пасмурная погода с температурой воздуха от 0 до минус 5 градусов. В выходные она начнет меняться, в городе похолодает до 3-5 градусов мороза днем, тучи рассеются и, возможно, появится солнце, отметил Шувалов.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова определила минимальную температуру в феврале в Москве.

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