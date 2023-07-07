Москвичей предупредили об опасной погоде

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за гроз и ливней 7 июля, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

«До конца 7 июля в столице ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду. Существует вероятность выпадения более 25 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятным прогнозом городские службы переведены в режим повышенной готовности, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения и ТЭК», — сказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

Москвичей призвали быть внимательнее на улице и на дороге, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При затоплениях возле жилого дома, нужно обратиться в управу района, в префектуру округа, на портал «Наш город» или в единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539 53 53. О скоплениях воды на дорогах и во дворах можно сообщить в ГУП «Мосводосток» по номеру 8 (495) 657 87 03.

Ранее москвичей предупредили о грозе с градом и сильном ветре.