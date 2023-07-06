16:48, 06 июля 2023
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Москвичей предупредили о грозе с градом и сильном ветре
МЧС выпустило предупреждение о сильном ветре, дожде и граде в Москве.
Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
Предупреждение о неблагоприятной погоде в столице выпустило ГУ МЧС России по Москве.
По данным ведомства, с 1 часа ночи и до конца пятницы, 7 июля, в городе ожидаются гроза с ливнем и градом и шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
МЧС рекомендует водителям снижать скорость, не парковаться под деревьями и избегать внезапных маневров, а пешеходам — не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями.
Ранее синоптик предрек похолодание и ливни в Москве в выходные дни.