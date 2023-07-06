Москвичей предупредили о грозе с градом и сильном ветре

Предупреждение о неблагоприятной погоде в столице выпустило ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства, с 1 часа ночи и до конца пятницы, 7 июля, в городе ожидаются гроза с ливнем и градом и шквалистый ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

МЧС рекомендует водителям снижать скорость, не парковаться под деревьями и избегать внезапных маневров, а пешеходам — не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее синоптик предрек похолодание и ливни в Москве в выходные дни.