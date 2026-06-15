Москвичей предупредили об опасности

В Москве в понедельник, 15 июня, ожидаются дожди с грозами. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра России в Telegram-канале.

Погода ожидается облачной с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, по области местами сильный. В отдельных районах ожидается гроза. Температура достигнет плюс 21-23 градуса, по области ожидается 19-24 градуса. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Столичный департамент транспорта между тем советует водителям в понедельник пересесть на метро из-за ливня с грозой и сильного ветра, которые прогнозируются в Москве в течение дня.

Ранее сообщалось, что в Москве и области всю неделю ожидается по-майски прохладная и дождливая погода. Столичный регион окажется в тыловой части североатлантического циклона до субботы, 20 июня, включительно.