Жителям Подмосковья напомнили о запрете на ловлю некоторых рыб

Министерство экологии объявило о начале нереста рыбы в водоемах Московской области, а также напомнило о том, что запрещено ловить краснокнижных рыб.

В крупных реках Подмосковья, а также в водохранилищах обитают несколько видов, которые занесены в Красную книгу области: волжский подуст, жерех и обыкновенный подкаменщик, все они нерестятся в апреле.

«Хочу напомнить подмосковным рыболовам: если на крючок попала краснокнижная рыбка, ее нужно аккуратно освободить и отпустить, чтобы сохранить биологическое разнообразие наших водоемов. Кроме того, добыча краснокнижных видов чревата административной ответственностью», – добавил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Кроме того, с 22 марта в Подмосковье действуют ограничения на рыболовство, чтобы пополнились рыбные запасы.

А с 1 апреля и по 10 июня можно рыбачить только вне нерестовых участков, поплавковыми или донными удочками и исключительно с берега. Общее число крючков на одного рыбака -- не более двух штук.

Ранее рыбаки поймали на набережной Тараса Шевченко у «Москва-Сити» девятикилограммовую щуку.