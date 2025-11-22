Москвичей предупредили об опасности в выходные

В Москве и Московской области продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно обновленной информации, предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать до полуночи понедельника, 24 ноября.

Кроме того, в отдельных районах области ночью и утром 22 ноября ожидается туман.

Ранее жителей столичного региона предупредили о ледяном дожде. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что, по одному из сценариев, в понедельник сначала пойдет снег, который сменится ледяным дождем.