Опубликовано 22 ноября 2025, 10:301 мин.
Москвичей предупредили об опасности в выходные
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области.
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com
В Москве и Московской области продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за гололедицы. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Согласно обновленной информации, предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать до полуночи понедельника, 24 ноября.
Кроме того, в отдельных районах области ночью и утром 22 ноября ожидается туман.
Ранее жителей столичного региона предупредили о ледяном дожде. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что, по одному из сценариев, в понедельник сначала пойдет снег, который сменится ледяным дождем.