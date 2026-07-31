Москвичей предупредили об опасности в выходные

В Москве в предстоящие выходные, 1-2 августа, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом граждан информирует Гидрометцентр России.

«Очень высокая температура», — говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что период предупреждения действует с 11:00 1 августа до 16:00 2 августа. Днем в оба дня в столице максимальная температура воздуха составит 30-31 градус.

Ранее сообщалось, что первые выходные августа в Москве будут теплыми и солнечными, жителям столицы можно будет позагорать. Индекс ультрафиолета достигнет шести, а это означает прекрасное время для загара.