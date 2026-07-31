Опубликовано 31 июля 2026, 13:041 мин.
Москвичей предупредили об опасности в выходные
«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Москве 1-2 августа.
Фото: Александр Щербак / ТАСС
В Москве в предстоящие выходные, 1-2 августа, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом граждан информирует Гидрометцентр России.
«Очень высокая температура», — говорится в сообщении.
Синоптики уточнили, что период предупреждения действует с 11:00 1 августа до 16:00 2 августа. Днем в оба дня в столице максимальная температура воздуха составит 30-31 градус.
Ранее сообщалось, что первые выходные августа в Москве будут теплыми и солнечными, жителям столицы можно будет позагорать. Индекс ультрафиолета достигнет шести, а это означает прекрасное время для загара.