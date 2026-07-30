Москвичи наконец смогут позагорать

Первые выходные августа в Москве будут теплыми и солнечными, жителям столицы можно будет позагорать. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, первую неделю августа погоду в столичном регионе будет формировать антициклон, который распространит свое влияние на большую часть Центрального района. Максимальная температура воздуха днем будет в пределах плюс 23-28 градусов. Существенных осадков не ожидается, индекс ультрафиолета достигнет шести, а это означает прекрасное время для загара.

Ранее сообщалось, что в Московской области выпала почти половина месячной нормы осадков за сутки. При этом в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало десять литров дождевой воды на квадратный метр.