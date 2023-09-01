Москвичей предупредили об отмене части поездов на МЦД-1

Об отмене части поездов на МЦД-1 в выходные, 2 и 3 сентября сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Изменения в расписании будут актуальны с 3:00 субботы до 3:00 воскресенья.

«В субботу будут поочередно закрывать пути на участке от станции Бескудниково до Лобни. С начала движения до 15:00 перекроют путь в сторону Москвы, с 15:00 до окончания движения — путь в сторону Московской области. Поезда здесь будут следовать по очереди в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.

Как стало известно, на диаметре отменят часть поездов, а также увеличат интервалы движения электричек: до одного часа на Савеловском направлении и до 30 минут — на Белорусском. Отдельные составы проследуют без остановок, а некоторые не будут останавливаться на станциях «Беговая» и «Тестовская».

Кроме того, интервалы движения аэроэкспрессов в Шереметьево значительно увеличатся, большинство рейсов отменят.

Ограничения вызваны проведением строительных работ на станции «Лианозово». Обновленную станцию МЦД-1 с пересадкой на Люблинско-Дмитровскую линию метро планируют открыть в ближайшие месяцы.

Ранее автомобилистов предупредили об изменении движения в двух районах Москвы.