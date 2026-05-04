Опубликовано 04 мая 2026, 06:47
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце недели

Тишковец: Первые весенние грозы прогремят в Москве в конце недели.
Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Температура воздуха в Москве впервые в этом году превысила плюс 20 градусов, однако уже в конце недели ожидается ухудшение погоды. Об этом москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.

По словам синоптика, так тепло в столице бывает в июне. По-летнему комфортная погода продержится в Москве и области до среды включительно — по ночам ожидается от плюс 10 до плюс 15 градусов тепла, в дневные часы — от плюс 21 до плюс 26.

В четверг пройдет холодный атмосферный фронт, после которого погода изменится, сообщил Тишковец.

«Пойдут дожди, местами прогремят первые весенние грозы, ночами посвежеет до плюс 7 — плюс 12 градусов, днем не выше плюс 10 — плюс 15», — отметил синоптик.

Автор:Анна Вальман