Москвичей предупредили об ухудшении погоды в конце недели
Температура воздуха в Москве впервые в этом году превысила плюс 20 градусов, однако уже в конце недели ожидается ухудшение погоды. Об этом москвичей предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram.
По словам синоптика, так тепло в столице бывает в июне. По-летнему комфортная погода продержится в Москве и области до среды включительно — по ночам ожидается от плюс 10 до плюс 15 градусов тепла, в дневные часы — от плюс 21 до плюс 26.
В четверг пройдет холодный атмосферный фронт, после которого погода изменится, сообщил Тишковец.
«Пойдут дожди, местами прогремят первые весенние грозы, ночами посвежеет до плюс 7 — плюс 12 градусов, днем не выше плюс 10 — плюс 15», — отметил синоптик.
