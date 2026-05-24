Москвичей пригласили на летние кинопоказы в парках

В парках Москвы начинают работать первые летние кинотеатры этого сезона, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой публикует официальный сайт мэра столицы.

«Посетителям покажут сказку "Старик Хоттабыч", комедию "Полосатый рейс", музыкальный фильм "Обыкновенное чудо"», — перечислила руководитель часть картин, которые увидят зрители. Она добавила, что кинопоказы будут проходить ежедневно, вход на них бесплатный.

Как указала Сергунина, расписание сеансов можно найти на страницах парков в социальных сетях.

Сергунина пригласила москвичей и гостей столицы посетить на этой неделе кинопоказы в парках 50-летия Октября, «Митино» и «Ходынское поле», в зоне отдыха «Покровский берег» и усадьбе Воронцово.

