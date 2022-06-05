Москвичей пригласили на работу в новый «Макдоналдс»

Руководство новых «Макдоналдсов» возобновило прием сотрудников на работу, сообщают «Известия» со ссылкой на объявления, которые появились на ресторанах в Москве сегодня, в воскресенье, 5 июня.

Москвичей пригласили трудоустроиться в том числе в ресторан на Пушкинской площади, отметили в информационном портале. На здании появилось объявление, в котором сказано: «Ведется прием на работу». Требования к соискателям и размер заработной платы не уточняются.

Недавно новый владелец «Макдоналдса» рассказал о возобновлении работы точек в России. Бизнесмен Александр Говор заявил, что точки быстрого питания откроются в России в ближайшие два месяца. Он добавил, что новый бренд будет выбран до середины июня.