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Москвичей пригласили на работу в новый «Макдоналдс»

Москвичей пригласили на работу в новый «Макдоналдс»
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Руководство новых «Макдоналдсов» возобновило прием сотрудников на работу, сообщают «Известия» со ссылкой на объявления, которые появились на ресторанах в Москве сегодня, в воскресенье, 5 июня.

Москвичей пригласили трудоустроиться в том числе в ресторан на Пушкинской площади, отметили в информационном портале. На здании появилось объявление, в котором сказано: «Ведется прием на работу». Требования к соискателям и размер заработной платы не уточняются.

Недавно новый владелец «Макдоналдса» рассказал о возобновлении работы точек в России. Бизнесмен Александр Говор заявил, что точки быстрого питания откроются в России в ближайшие два месяца. Он добавил, что новый бренд будет выбран до середины июня.

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