Москвичей пригласили в сказку

На создание сказочного городка на Северном речном вокзале ушло более 30 тонн натурального льда, доставленного в Москву из Мурманской области, сообщает столичный Дептранс в Telegram. В январе увидеть и сфотографировать уникальный проект москвичи и гости столицы могут в любой будний день, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни городок открыт с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

Над возведением сказочного городка работало более 40 скульпторов, отмечает ведомство. Благодаря их усилиям, получилось нечто, напоминающее древнерусскую крепость с башнями, расписными горками, лабиринтом и другими интересными локациями. Внимание посетителей привлекут корабль и праздничная елка изо льда.

«Атмосфера зимней сказки! (...) А вечером благодаря подсветке вы станете свидетелями северного сияния! (...) Приходите всей семьей на Северный речной вокзал!» — говорится в сообщении.

