Москвичей призвали быть аккуратнее за рулем на фоне непогоды

Водителей на столичных дорогах призвали быть аккуратнее на фоне непогоды. Соответствующее предупреждение выпустил Дептранс Москвы.

«Синоптики прогнозируют сегодня в Москве пасмурную погоду, в течение дня возможен небольшой дождь», — говорится в сообщении. Также в ведомстве сообщили, что в часы разъезда могут быть затруднения движения в центре города, на третьем транспортном кольце, МКАД и на вылетных магистралях.

В связи с чем водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также строить маршрут заранее.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что дожди придут в российскую столицу в ночь с 20 на 21 июля и продлятся до 24 числа.