Москвичей призвали не ждать настоящей зимы до конца ноября

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с Агентством городских новостей «Москва» заявила, что настоящей зимы в столице России до конца ноября не будет.

Она отметила, что в начале следующей недели (с 24 ноября) погоду определит очередной атлантический циклон, который принесет порцию осадков. Ночью будет идти преимущественно снег, местами сформируется временный снежный покров. Температура воздуха в ночные часы составит от минус четырех до плюс одного градуса. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя местами. Температура воздуха в Московском регионе прогнозируется в диапазоне от минус двух до плюс трех градусов.

«Такая неустойчивая погода с осадками различной интенсивности у нас сохранится — это могут быть различные категории осадков: и мокрый снег, и дождь, и морось», — уточнила спикер.

Во вторник, 25 ноября, ожидается аналогичная погода. В среду атмосферное давление подрастет. Существенных осадков не будет. «В ночные часы может подмораживать градусов до минус 5. Дневная температура останется около 0 градусов. Ноябрь завершится, и норма по осадкам в ноябре будет выполнена, но настоящей зимы мы еще в ноябре не ощутим», — подчеркнула собеседница издания.

