Москвичей рассмешила противоугонная система владельца «Самары-2»

Противоугонная система владельца «Самары-2», который прикрепил свой автомобиль к столбу велосипедным замком, рассмешила москвичей. Соответствующая фотография была опубликована в Telegram-канале «Что там в Москве?»

«Теперь точно не угонят», — подписали снимок администраторы сообщества.

На снимке запечатлена серая LADA (ВАЗ) 2114, припаркованная в одном из столичных дворов у столба. Видно, что машина находится в плохом состоянии: у нее приоткрыт капот, заметны повреждения на бампере. Переднее левое колесо автомобиля и столб связывает петля закрытого велосипедного замка.

«Угонят вместе со столбом», «По крайней мере, колесо точно останется», «Лайфхак, берем на заметку», «Теперь можно и с ключами оставлять. Проблема решена», «Вот это защита», «Это вместо ручника», «Надежная противоугонка», «Столб покосило. Чтоб не упал, подвязали», «Гений», «Столб тоже охранять надо, вдруг украдут. А с привязанным автомобилем воровать сложнее. Премию владельцу авто», «Это защита от эвакуации, а не от угона», «Владелец не знает, что смотрящие в окна бабули — лучшая защита?» — написали пользователи мессенджера.

Ранее жители столицы посмеялись над упаковкой груза на крыше автомобиля.