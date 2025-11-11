Москвичи будут работать рекордно мало предстоящей зимой
Россияне предстоящей зимой будут работать всего 56 дней из 90, что является рекордом. Об этом пишет ТАСС, сделав собственные подсчеты.
«Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Общая длительность новогодних праздников составит 12 дней с учетом нерабочего дня 31 декабря 2025 года.
В предыдущий раз таким же коротким с точки зрения рабочего времени был зимний сезон 2004-2005. Обычно на декабрь, январь и февраль приходится в общей сложности по 57-58 рабочих дней, в том числе в високосные годы. Самой длинной была рабочая зима 2013-2014 — 59 дней.
«Как говорил Владимир Жириновский, мы живем в северной стране, люди должны больше отдыхать», — заключил Нилов.
Ранее Москву начали готовить к Новому году. Световые декоративные конструкции будут установлены во всех административных округах, основная часть их разместится на уже привычных местах. Самый большой новогодний шар украсит Поклонную гору, а световые арки — Пушкинскую, Манежную и Тверскую площади, Новопушкинский сквер, Газетный и Камергерский переулки, улицу Кузнецкий мост, площадь Революции.