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Москвичи изменили предпочтения при выборе элитного жилья

Москвичи изменили предпочтения при выборе элитного жилья
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Об изменившихся предпочтениях москвичей при выборе премиального жилья сообщили представители агентства элитной недвижимости Savills, передает РБК.

По данным специалистов, за первую половину 2022 года данный тип жилья в центральном административном округе потерял свою актуальность для покупателей на треть — было зарегистрировано 437 сделок. При этом за пределами ЦАО количество сделок увеличилось на 61 процент, до 487 сделок. Специалисты объясняют тенденцию падением предложения в премиальных новостройках в центре мегаполиса и ростом за пределами ЦАО.

«В центре уже достаточно сложно найти участки под масштабную застройку, выбор складывается из небольших участков, тогда как ближайшие районы к центру — Дорогомилово, Раменки, Гагаринский, Донской, Даниловский — такие возможности еще предоставляют», — отметил управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.

Всего на рынке элитного жилья Москвы в первом полугодии было заключено 924 сделки, отметили аналитики.

Ранее была названа стоимость самой дешевой московской квартиры в аренду. По словам экспертов, за 25 тысяч рублей можно снять однокомнатную квартиру общей площадью 38 квадратных метров с мебелью и необходимой бытовой техникой.

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