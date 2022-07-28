Москвичи изменили предпочтения при выборе элитного жилья

Об изменившихся предпочтениях москвичей при выборе премиального жилья сообщили представители агентства элитной недвижимости Savills, передает РБК.

По данным специалистов, за первую половину 2022 года данный тип жилья в центральном административном округе потерял свою актуальность для покупателей на треть — было зарегистрировано 437 сделок. При этом за пределами ЦАО количество сделок увеличилось на 61 процент, до 487 сделок. Специалисты объясняют тенденцию падением предложения в премиальных новостройках в центре мегаполиса и ростом за пределами ЦАО.

«В центре уже достаточно сложно найти участки под масштабную застройку, выбор складывается из небольших участков, тогда как ближайшие районы к центру — Дорогомилово, Раменки, Гагаринский, Донской, Даниловский — такие возможности еще предоставляют», — отметил управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин.

Всего на рынке элитного жилья Москвы в первом полугодии было заключено 924 сделки, отметили аналитики.

Ранее была названа стоимость самой дешевой московской квартиры в аренду. По словам экспертов, за 25 тысяч рублей можно снять однокомнатную квартиру общей площадью 38 квадратных метров с мебелью и необходимой бытовой техникой.