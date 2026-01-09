Москвичи массово вышли на улицы с лопатами

Жители Москвы и Подмосковья массово вышли на улицы с лопатами. Так они решили помочь коммунальным службам региона справиться с последствиями непогоды. Видеозапись самого раннего героя-дворника опубликовала «Москва 24».

По словам автора ролика, мужчина вышел на борьбу с циклоном в четыре утра. Чтобы жители дома смогли выйти из подъездов и пройти по тротуарам, когда проснутся, он начал работать еще до рассвета.

Позднее ролики с другими неравнодушными горожанами появились во многих Telegram-каналах. К примеру, на одних кадрах запечатлено утро возле станции «Новокосино». Там инициативные москвичи взяли лопаты и тоже подключились к уборке снега.

В других дворах жители не только вышли помогать коммунальщикам со своими лопатами, но и толкали машины скорой помощи, увязшие в снегу. Кадрами поделился канал «Осторожно, Москва».

При этом циклон накрыл не только Московский регион и Центральную Россию, но и добрался до Минска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично вооружился лопатой и вместе с сыном подал пример, расчищая резиденцию от снега.

Ранее сообщалось, что Москву завалило рекордным количеством снега. К вечеру снежный покров, по оценкам синоптиков, составит 65 сантиметров, что станет абсолютным январским рекордом за всю историю метеонаблюдений.