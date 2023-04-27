Москвичи начали активно скупать элитное жилье, сообщили «РБК Недвижимости» аналитики агентства недвижимости Intermark Real Estate. Спрос на такие квартиры вырос в 2,5 раза.

Так, в марте в столице было куплено 70 дорогих новостроек, что в 2,5 раза, или на 156 процентов, больше по сравнению с февралем. Это 54 процента от общего количества сделок в первом квартале текущего года

Наибольшим спросом в Москве — в 60 процентах случаев — пользовалась недвижимость в Центральном административном округе. По данным аналитиков, самыми востребованными районами оказались Хамовники, Дорогомилово и Пресненский.

Ранее был назван район Москвы с самыми дорогими квартирами в новостройках.