18:04, 24 апреля 2023
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Назван район Москвы с самыми дорогими квартирами в новостройках
В Басманном районе Москвы стали продаваться самые дорогие элитные квартиры в новостройках.
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»
Район Москвы с самыми дорогими элитными квартирами в новостройках назвали «Ленте.ру» аналитики компании «Метриум».
По данным экспертов, квартиры в новостройках элитного и делюкс-класса в Басманном районе стоят сейчас в среднем 2,3 миллиона рублей за квадратный метр. На Якиманке и Тверской «квадрат» продается в среднем 2,2 миллиона рублей. В Дорогомилово — 1,1 миллиона рублей за квадратный метр.
Ранее стало известно, что стоимость самого дорогого мини-жилья в Москве превысила один миллион рублей за «квадрат».