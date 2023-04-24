Назван район Москвы с самыми дорогими квартирами в новостройках

Район Москвы с самыми дорогими элитными квартирами в новостройках назвали «Ленте.ру» аналитики компании «Метриум».

По данным экспертов, квартиры в новостройках элитного и делюкс-класса в Басманном районе стоят сейчас в среднем 2,3 миллиона рублей за квадратный метр. На Якиманке и Тверской «квадрат» продается в среднем 2,2 миллиона рублей. В Дорогомилово — 1,1 миллиона рублей за квадратный метр.

Ранее стало известно, что стоимость самого дорогого мини-жилья в Москве превысила один миллион рублей за «квадрат».