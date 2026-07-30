Опубликовано 30 июля 2026, 09:431 мин.
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Подмосковье
Тишковец: В Подмосковье за минувшие сутки выпало 45 % месячной нормы осадков.
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
В Московской области выпала почти половина месячной нормы осадков за сутки. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
По его словам, больше всего осадков зафиксировано на метеостанциях Наро-Фоминск, Луговая и Горки Ленинские, Можайск, Волоколамск и Талдом.
«45 процентов от всего месячного объема небесной влаги», — добавил синоптик.
При этом в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало десять литров дождевой воды на квадратный метр, в Тушино — 13 литров, в районе МГУ — 15, в Бутово — 16 литров воды на метр площади, что составило почти 20 процентов месячной нормы.
Ранее жителям Московского региона пообещали дожди всю рабочую неделю.