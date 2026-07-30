Город
Опубликовано 30 июля 2026, 09:43
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Почти половина месячной нормы осадков выпала в Подмосковье

Тишковец: В Подмосковье за минувшие сутки выпало 45 % месячной нормы осадков.
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Подмосковье
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Московской области выпала почти половина месячной нормы осадков за сутки. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, больше всего осадков зафиксировано на метеостанциях Наро-Фоминск, Луговая и Горки Ленинские, Можайск, Волоколамск и Талдом.

«45 процентов от всего месячного объема небесной влаги», — добавил синоптик.

При этом в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало десять литров дождевой воды на квадратный метр, в Тушино — 13 литров, в районе МГУ — 15, в Бутово — 16 литров воды на метр площади, что составило почти 20 процентов месячной нормы.

Ранее жителям Московского региона пообещали дожди всю рабочую неделю.

Автор:Анна Вальман
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