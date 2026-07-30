Почти половина месячной нормы осадков выпала в Подмосковье

В Московской области выпала почти половина месячной нормы осадков за сутки. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, больше всего осадков зафиксировано на метеостанциях Наро-Фоминск, Луговая и Горки Ленинские, Можайск, Волоколамск и Талдом.

«45 процентов от всего месячного объема небесной влаги», — добавил синоптик.

При этом в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало десять литров дождевой воды на квадратный метр, в Тушино — 13 литров, в районе МГУ — 15, в Бутово — 16 литров воды на метр площади, что составило почти 20 процентов месячной нормы.

Ранее жителям Московского региона пообещали дожди всю рабочую неделю.