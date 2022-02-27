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Москвичи нашли место для созерцания искусства в центре города

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Москвичи нашли место для созерцания искусства в центре города
Фото: страница «Москва моя» на Facebook

Жители столицы нашли подходящее место для созерцания искусства в центре города. Геолокацией поделился москвич в Facebook-сообществе «Москва моя».

Данная точка расположена напротив дома культуры «ГЭС-2», на противоположной от него набережной Москвы-реки. Здесь прямо у воды расположены две одноместные лавочки, на которые желающие могут присесть и полюбоваться видами на культурное учреждение и скульптуру «Большая глина №4», установленную на Болотной площади.

«Здесь можно окошки считать и разглядывать "Глину". С этого ракурса можно смотреть бесконечно. Течение воды — давно известный источник медитации. Небо, облака, птички. Грустно, что многие этого не видят», «"Глина" реально лучше вписалась, чем синие трубы ГЭС. Интересно, отчего они синие?», «Хорошее место для созерцания кучи слева», — прокомментировали юзеры.

Ранее певица Ольга Серябкина заявила о неоднозначном отношении горожан к установленной возле «ГЭС-2» скульптуре «Большая глина №4» художника Урса Фишера.

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