Москвичи назвали работу мечты

Работу мечты назвали подписчики Telegram-канала «Старая Москва». Поводом для обсуждения стала опубликованная черно-белая фотография 1990 года, на которой запечатлена работница пивного завода во время дегустации только произведенного напитка.

«Есть ли вакансии туда? Я доброволец», «Вакансии где?», «Работа мечты», «Хорошая работенка», «Профессия — мечта», — написали пользователи мессенджера.

Некоторые подписчики группы усомнились в том, что женщина дегустировала пиво. По мнению одного из юзеров, женщина работала на заводе контролером качества укупорки бутылок, а на фото сделала просто глоток воды. Еще один пользователь уточнил, что белое матовое стекло подсвечивалось электролампами, а контролер должна была увидеть поднимавшиеся пузырьки. Затем она снимала изделие с транспортера и помещала его вверх дном в диск с отверстиями, который запечатлен на первом плане.

Ранее жителям Москвы и области назвали вакансии с самыми высокими зарплатами.