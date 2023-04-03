Жителям Москвы и области назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

Вакансии с самыми высокими зарплатами в Москве и Московской области были названы в подборке сервиса «Работа.ру», имеющейся в распоряжении «Мосленты».

Так, программисту 1С в Павловском Посаде готовы платить до 260 тысяч рублей в месяц. В обязанности специалиста будет входить сопровождение и дорабатывание конфигурации 1С под нужды компании, а также организация обмена между различными конфигурациями. От кандидата требуется опыт с программами 1С и MS SQL, преимуществом также будет наличие сертификатов 1С. Работать можно будет дистанционно или по гибкому графику.

На зарплату до 200 тысяч рублей может претендовать 3D-моделлер, который будет изготавливать ювелирные изделия на заказ в Москве. Специалисту необходимо будет разрабатывать файлы в 3D для последующего прототипирования. Данная вакансия предполагает опыт работы от трех лет. Работодатель готов предоставить на выбор удаленную работу или в офисе.

Такой же доход анонсирован звукоинженеру в Реутове. Сотруднику предстоит монтировать звуковое оформление мероприятий, устанавливать оборудование и подготавливать его к работе, решать технические задачи. Предполагаются также командировки по России. От кандидата требуется профильное образование, а также опыт работы от двух лет.

Ранее стало известно, что в России резко вырос спрос на работников со знанием китайского языка.