Москвичи недополучили солнца

Солнце в Москве в июле светило меньше нормы. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, июль в целом оказался близок к норме по температурному режиму.

«По данным обсерватории МГУ, в Москве солнце сияло на небе в течение 247 часов, при норме 294», — отметила синоптик.

При этом самый солнечный июль в Москве был в 2014 году — тогда солнце светило в столице 411 часов. Самым хмурым июль был в 2000 году с количеством часов 219. В августе норма солнечного сияния в столице составляет 238 часов.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о похолодании.