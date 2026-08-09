Жителей Подмосковья предупредили о похолодании

К середине следующей недели в Московскую область придет похолодание. Своим прогнозом с «Комсомольской правдой» поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, понедельник, 10 августа, и вторник, 11 августа, будут теплыми — днем плюс 22-23 градуса, ночью плюс 15 градусов. К середине недели в столицу начнет поступать арктический воздух.

«Один теплый антициклон отступит на восток, а другой антициклон будет наступать с северо-запада. При переходе в него вольется порция арктического воздуха. И когда он придет и начнет определять у нас погоду, станет чуть прохладнее. Но между ними, буквально на несколько дней, вклинится холодный атмосферный фронт», — рассказала Позднякова.

Со среды по пятницу ожидаются облачность, небольшие дожди и понижение температуры. Температура по области по ночам будет не выше 10 градусов, а в пониженных местах рельефа может быть плюс 7-8 градусов. Днем температура воздуха прогреется до 15-20 градусов.

Самым прохладным днем недели станет 14 августа, а 15-16 августа днем ожидается плюс 22-23 градуса.

Ранее синоптики рассказали о погоде по каждому месяцу осени в Москве. В общей сложности осень 2026 года в столичном регионе ожидается близкой к климатической норме.