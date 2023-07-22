Москвичи обиделись на телеведущего Дмитрия Диброва

Интервью телеведущего Дмитрия Диброва журналу «Антенна-Телесемь» обсудили подписчики Telegram-канала «Марьино/ЮВАО М125». Многие обиделись на него за мнение о жителях столичных окраин.

«Он говорит, что условный ребенок с окраин никогда не окажется на Рублевке, потому что его родители не учились в институте, а предпочли бухать с друзьями. А вот он с детьми скоро поедет во Францию, покажет им казино. Какие ваши оправдания, марьинцы?» — обратился к подписчикам канала автор поста.

В комментариях юзеры вспомнили, что сам Дибров родился даже не в Москве, а в далеком южном городе — Ростове-на-Дону, где его мать жила в общежитии.

«Старческая деменция прогрессирует», «Чувак, у которого мамаша в общаге жила. Ну-ну...», «Я правильно понимаю, что он из Бирюлева смог попасть в какой-то роскошный двор и Монте-Карло, а остальные не могут? Хочу напомнить, уважаемому ДД, что квартиры в презренном вами Марьине стоят по 15 миллионов и больше, не каждый себе может их позволить», — написали они в комментариях.

Ранее Дибров назвал сильно удивившую его звезду российского шоу-бизнеса.