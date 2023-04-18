Москвичи заказали дорогостоящие смартфоны и ограбили приехавшего курьера
Москвичи ограбили курьера, который привез им дорогостоящий заказ с телефонами.
Москвичи ограбили курьера, который привез им дорогостоящий заказ с телефонами, сообщает МВД Медиа.
По данным ведомства, двое 22-летних молодых людей заказали в интернет-магазине два телефона известного бренда на 185 тысяч рублей с доставкой на Тверскую улицу. Курьера с заказом встретил один из подозреваемых и попросил мужчину пройти во двор дома для оформления заказа. Там его сообщники распылили в лицо доставщику содержимое перцового баллончика, повалили, забрали телефоны и сбежали.
Нападавших задержали «по горячим следам» и арестовали. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору».
Ранее в Москве охранник обокрал магазин техники и электроники на три миллиона рублей.