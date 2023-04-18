Москвичи заказали дорогостоящие смартфоны и ограбили приехавшего курьера

Москвичи ограбили курьера, который привез им дорогостоящий заказ с телефонами, сообщает МВД Медиа.

По данным ведомства, двое 22-летних молодых людей заказали в интернет-магазине два телефона известного бренда на 185 тысяч рублей с доставкой на Тверскую улицу. Курьера с заказом встретил один из подозреваемых и попросил мужчину пройти во двор дома для оформления заказа. Там его сообщники распылили в лицо доставщику содержимое перцового баллончика, повалили, забрали телефоны и сбежали.