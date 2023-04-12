02:36, 12 апреля 2023
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В Москве охранник обокрал магазин техники и электроники на три миллиона рублей
В Москве охранник магазина техники украл телефоны и деньги на три миллиона рублей.
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com
Охранник ограбил магазин техники и электроники на миллионы рублей, сообщает ГУ МВД России по Москве.
По данным полиции, работавший охранником магазина мужчина отключил там камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Затем украл со склада мобильные телефоны и деньги из кассы на общую сумму в три миллиона рублей.
Подозреваемого задержали в Московской области, а у него дома нашли часть похищенного. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее охранник ТЦ украл пять тысяч евро из забытой покупательницей сумки. Деньги он обнаружил в примерочной.