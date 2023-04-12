В Москве охранник обокрал магазин техники и электроники на три миллиона рублей

Охранник ограбил магазин техники и электроники на миллионы рублей, сообщает ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, работавший охранником магазина мужчина отключил там камеры видеонаблюдения и сигнализацию. Затем украл со склада мобильные телефоны и деньги из кассы на общую сумму в три миллиона рублей.

Подозреваемого задержали в Московской области, а у него дома нашли часть похищенного. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее охранник ТЦ украл пять тысяч евро из забытой покупательницей сумки. Деньги он обнаружил в примерочной.