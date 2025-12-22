Москвичи пережили самую длинную ночь в году. Ночь на 21 декабря стала самой длинной в году, об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Продолжительность ночи в день зимнего солнцестояния максимальна, в столице она составила 17 часов, в то время как световой день продлился всего 6 часов 59 минут.

В планетарии напомнили, что в самую длинную ночь «родится новый световой год», поскольку светлая часть суток дальше начнет увеличиваться. К 1 января она возрастет на 7,5 минуты и составит 7 часов 6,5 минуты.

Ранее москвичам назвали время появления сугробов в столице. Как рассказал синоптик Евгений Тишковец, они ожидаются в последние дни декабря.