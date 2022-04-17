Город
Сегодня в 04:33
1 мин.

Москвичи поспорили из-за приема пищи в вагонах метро

Москвичи поспорили из-за приема пищи в вагонах метро
Фото: Ольга Соколова / Globallookpress.com

Фотография мужчины с шаурмой в руках, опубликованная в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте», вызвала споры россиян о допустимости приема пищи в вагонах общественного транспорта.

Некоторые пользователи в комментариях встали на защиту молодого человека и написали, что причин для перекуса в транспорте может быть много. Например, пассажир мог ехать с работы, где не ел много часов, или ему не хватает времени на полноценный прием пищи. По их словам, мужчина никому не мешает. «Это общественный транспорт, не нравится — пересаживайся на машину или в такси, или пешком ходи», — написал один подписчик.

Нашлись и те, кому такое поведение в метро не понравилось. Эти участники группы заявили, что горожане с едой не должны мешать другим пассажирам. Они напомнили о соответствующем постановлении, в котором сказано о запрете «находиться в вагонах метро в пачкающей, зловонной одежде, с багажом, предметами, продуктами (в том числе напитками и мороженым в открытой таре), которые могут испачкать пассажиров, вагоны, сооружения и устройства станции».

Ранее «завидный жених» с едой из «Макдоналдса» в метро возмутил россиян.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.