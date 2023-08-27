Москвичи смогут получать частные дома по реновации

Москвичи смогут получать дома по реновации с сохранением столичной прописки, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.

Внесенный в Государственную думу законопроект предусматривает возможность получения москвичами по программе реновации не квартиры, а частного дома. Столичная прописка при этом сохраняется.

Авторы инициативы предложили внести изменения в статью 7.3 закона «О статусе столицы Российской Федерации», где установлены гарантии жилищных прав собственников и нанимателей квартир в домах, включенных в программу столичной реновации.

«Предоставление права выбора между квартирой и домом позволит дать гражданам больше свободы и возможности принять решение, соответствующее их индивидуальным потребностям и предпочтениям», — считает автор инициативы.

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