Раскрыта средняя стоимость коттеджей в Подмосковье

Среднюю стоимость коттеджей в Подмосковье «Мосленте» раскрыли специалисты федерального портала «Мир квартир». По их данным, частные дома в Московской области за первый квартал 2023 года подешевели на 5,5 процента.

Так, купить дом в Подмосковье сейчас можно в среднем за 12 572 368 рублей. При этом на территориях, относящихся к Москве, коттеджи и дачи с апреля 2022 года подорожали на 3,8 процента — до 21 986 980 рублей, рассказали аналитики.

«В Московской области удешевление происходит в основном за счет дорогой недвижимости на престижных направлениях — Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком шоссе. Многие владельцы солидных резиденций и поместий уезжают за границу на постоянное жительство и избавляются от своих громоздких домов с большими скидками», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее была раскрыта минимальная стоимость аренды квартиры в Москве.