Москвичи смогут увидеть «Снежную Луну» в ночь на 2 февраля

Второе полнолуние 2026 года, которое носит название «Снежная Луна», москвичи смогут увидеть в ночь на 2 февраля. Об этом сообщил профессор ИКИ РАН Сергей Богачев, его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Математически пик приходится примерно на час ночи по Москве, но фактически Луна уже полная», -- сказал эксперт. Он подчеркнул, что 3 февраля естественный спутник Земли уже будет меньше.

Наблюдать полнолуние смогут и жители Московской области.

4 декабря в Москве можно было увидеть суперлуние -- Луна казалась на 14 процентов больше и на треть ярче.