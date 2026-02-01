Опубликовано 01 февраля 2026, 23:591 мин.
Москвичи смогут увидеть «Снежную Луну» в ночь на 2 февраля
Жители Москвы в ночь на 2 февраля смогут увидеть «Снежную Луну».
Фото: Global Look Press
Второе полнолуние 2026 года, которое носит название «Снежная Луна», москвичи смогут увидеть в ночь на 2 февраля. Об этом сообщил профессор ИКИ РАН Сергей Богачев, его слова приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«Математически пик приходится примерно на час ночи по Москве, но фактически Луна уже полная», -- сказал эксперт. Он подчеркнул, что 3 февраля естественный спутник Земли уже будет меньше.
Наблюдать полнолуние смогут и жители Московской области.
4 декабря в Москве можно было увидеть суперлуние -- Луна казалась на 14 процентов больше и на треть ярче.