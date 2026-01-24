Москвичи стали чаще встречать лис

Лисы в Москве стали чаще выходить к людям в связи с периодом активного поиска пары. Об этом рассказал ТАСС начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.

Рост числа заявок на горячую линию правительства Москвы связан с тем, что сейчас у лисиц продолжается период гона — естественный этап жизненного цикла, в который они могут проявлять повышенную активность. Кроме того, лисицы чаще выходят к людям в связи с установлением глубокого снежного покрова на природных территориях, пояснил он.

Бурмистров напомнил, что лисы — дикие животные, так что при встрече с ними рекомендуется соблюдать спокойствие, не пытаться приближаться к ним и трогать. В период гона у лис нужно также следить за целостностью ограждений, чтобы животные не сделали норы в подвалах и хозяйственных постройках. Кроме того, их категорически нельзя подкармливать, чтобы не сбить пищевые привычки.

Ранее сообщалось, что жители дома на улице Викторенко завели в квартире чернобурую лису, 15 кур и двух петухов.