Москвичи увидят звездопад

Москвичи в ближайшие дни смогут увидеть звездопад. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ РАН), кандидат технических наук Натан Эйсмонт, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Он уточнил, что пик космического события придется на четверг и пятницу, 30 и 31 июля. По словам ученого, небо озарят до 25 метеоров в час.

Он посоветовал наблюдать за звездопадом после трех часов ночи, а для лучшего обзора рекомендуется встать спиной к созвездию Большая Медведица.

В ночь на 29 июня москвичи могли наблюдать микролуние – явление, при котором Луна находится в самой удаленной точке своей орбиты относительно Земли. В результате спутник кажется немного меньше обычного.