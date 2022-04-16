Москвичи ужаснулись памятнику на столичном кладбище

В группе «ВКонтакте» «Лефортово» опубликовали видео с памятником, недавно установленным на одном из участков Введенского кладбища на юго-востоке столицы. Скульптура на могиле ужаснула москвичей.

На кадрах видно, что статую установили на могиле публициста Аджубея Алексея Ивановича и его супруги, дочери первого секретаря Никиты Хрущева ЦК КПСС Рады Никитичны. Темный монумент изображает женщину с покрытой головой и в длинных одеяниях. Фигура, у которой скрыто лицо, вызвала противоречивые чувства у москвичей.

«Вот так вечером пойдешь, увидишь эту “тетю”. Я бы кирпичей навалил бы со страху», «К видео присмотритесь. Жутковатая женщина шевелится!» — написали испуганные горожане под постом. Другие фолловеры вспомнили женщину, похороненную на этом месте. «Рада Аджубей — бессменный главный редактор журнала "Наука и жизнь". И при ней журнал был очень интересным. И вообще семья очень честных, порядочных и скромных людей, никогда не пользовались близостью к власти», — написал один из жителей района.

Ранее стала известна причина ночных поездок Сталина на московское кладбище.