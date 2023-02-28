Москвичи возвели во дворе снежную крепость

Москвичи в одном из столичных дворов возвели снежную крепость, сообщается в Telegram-канале «Московские новости».

Как уточнили администраторы канала, крепость построили жители Коммунарки. Мощную высокую стену дополнили двумя квадратными бойницами и тремя зубцами, украшенными вереницей снежков. Внутри убежища москвичи слепили диван.

Пользователи одноименной группы района оценили укрепление. «Очень эстетично», «Огонь», — прокомментировали они.

Ранее гигантский снеговик из Подмосковья попал на видео. На кадрах видно, что длина «самого главного снеговика» составляет более двух метров. Источник уточнил, что снежному человеку слепили два лица.