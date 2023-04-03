Москвичи вспомнили исчезнувшие средства коммуникации

Об ушедшем в прошлое средстве коммуникации — таксофонах — вспомнили москвичи в Telegram-канале «Старая Москва».

Поводом для ностальгии стала фотография. На ней запечатлены несколько установленных на одной из столичных улиц таксофонов, по которым разговаривают жительницы города.

«В 1996 у меня уже был мобильный телефон, но я обожала звонить из телефонной будки. Любила зайти в нее, убедиться, что есть гудок, найти "двушку" или десять копеек, набрать указательным пальцем правой руки номер и ждать "алло"», «Помню, как трубки неприятно пахли чужими ртами», «Сколько же я денег во времена студенчества у родителей выпросила в междугородних разговорах на последнюю "пятнашку"», «Теперь молодежи не понять слова песни "Плачет девочка в автомате..."», — прокомментировали пользователи мессенджера.

Многие юзеры отметили, что им не хватает таксофонов. «Жаль из метро убрали. А могло бы быть памятью и чуть ли не экспозицией», «На Комсомольской без телефонов какие-то пустые ниши стали. Хотя бы для вида сохранили облик станции, опять же приблизили бы к исходному», — написали они.

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