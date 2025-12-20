Москвичи выбрали имя для детеныша редкого капуцина-плаксы — абсолютным фаворитом стало имя Норман. Об этом рассказал Московский зоопарк в Telegram-канале.

Имя примата составили из первых слогов имен родителей — Нори и Матроса. Оно стало символом продолжения семейной истории. «Его выбрали 60 процентов горожан и 45 процентов юных жителей столицы в возрасте от шести до 14 лет», — сообщили в зоопарке.

Ранее жительница столицы показала свою жизнь с обезьяной-капуцином в квартире. На кадрах девушка пытается рассказать о чем-то подруге, которой записывает видео. В это время ее домашний питомец скачет по квартире, запрыгивая на голову и плечи хозяйки, цепляясь за ее волосы. Несколько раз обезьяна прыгала на стол и загораживала камеру.