Москвичи заметили в подъезде приглашение в порностудию

Москвичи заметили объявление в подъезде многоэтажки на северо-востоке Москвы с приглашением в порностудию. Соответствующая фотография была опубликована в группе «Отрадное Live М125» социальной сети «ВКонтакте».

«Порностудия №38 приглашает жильцов на утреннее шоу "Три сантиметра счастья, или Как польстить мужчине". Шоу начинается ежедневно в 6:00 утра», — написано в объявлении.

По данным администраторов сообщества, записку повесили в подъезде одной из многоэтажек, расположенных на улице Пестеля в Отрадном. Очевидно, что кто-то из соседей жильцов 38 квартиры устал просыпаться под крики москвички.

«Маринованный огурчик на дне банки "Дяди Вани" иногда может порадовать», «Кто-то очень завидует 38 квартире», «Огорченная дама видимо написала», «Порностудия это потому, что в 6:00 утра слишком громко просыпаются люди», «Зато все довольны», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее в подмосковной многоэтажке обнаружили объявление с угрозами.