Москвичка 22 года не ела свинину и случайно нарушила правило

Москвичке, которая больше 20 лет не ест красное мясо по этическим соображениям, продали свиной шашлык вместо куриного. Об этом пишет «Осторожно, Москва».

Девушка купила ужин в ресторане одного из гипермаркетов. По ее словам, ей продали шашлык из свинины под видом куриного, что обнаружилось уже в процессе еды. Персонал, уточнила москвичка, признал свою ошибку, пояснив, что «так получилось, сотрудник перепутал».

«Извинений от персонала не последовало, просто вернули деньги. Вдогонку предложили десерт в качестве компенсации. От него я, конечно же, отказалась, мало ли в пирожных тоже есть незаявленные ингредиенты», — высказалась жительница столицы.

Она оставила замечание в жалобной книге и планирует написать заявление в Роспотребнадзор.

