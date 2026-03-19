Москвичка чуть не ослепла после визита к стоматологу

Москвичка едва не столкнулась с тяжелыми осложнениями после обычного визита к стоматологу. Женщина просто хотела вылечить зуб, а в итоге попала больницу и чудом избежала потери зрения и абсцесса мозга, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 36-летняя жительница Москва обратилась в частную клинику из-за кисты в верхней челюсти. Врачи удалили зуб вместе с воспаленным участком и установили в лунку специальный материал для восстановления костной ткани.

Спустя примерно полгода у женщины появились симптомы хронического гайморита. Обследование показало, что правая носовая пазуха полностью заполнена гноем, а воспаление начало распространяться в сторону переносицы и глазниц.

В ходе дальнейшей диагностики в пазухе обнаружили инородное тело. По словам пациентки, врач объяснил, что причиной осложнений могла стать медицинская губка, установленная после удаления зуба.

Женщину срочно госпитализировали. В одной из столичных больниц ей провели операцию по удалению гноя и постороннего предмета. После вмешательства пациентка несколько дней находилась в стационаре и проходила курс антибиотиков. Сейчас она продолжает лечение дома.

Медики отмечают, что без своевременной помощи ситуация могла привести к серьезным последствиям. Среди возможных осложнений назывались распространение инфекции, поражение костной ткани, а также более тяжелые состояния, включая воспалительные процессы в полости черепа.

