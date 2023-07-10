Москвичка избила детей на приеме у врача

Москвичка жестоко избила троих своих детей на приеме у педиатра в поликлинике на севере столицы, сообщает Shot.

По информации источника, 41-летняя женщина привела в медучреждение семилетнюю дочь, а также восьмилетнего и пятилетнего сыновей. На приеме у доктора она кричала на детей, толкала на пол, била руками и ногами. Так она якобы «пыталась их успокоить».

На попытку медиков пресечь избиение женщина ответила оскорблениями и угрозой жалоб. Тогда врачи вызвали полицию и представителей опеки.

Осмотрев детей, доктора обнаружили на их телах множество старых травм — ссадин, ушибов и гематом. Мать не смогла объяснить, откуда эти травмы взялись. Полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что москвич помог сыну избить ребенка на детской площадке.