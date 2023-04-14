Москвичка избила контролера метро и попала на видео
Избившую контролера на станции метро «Аннино» москвичку оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Москвичка, избившая контролера на станции столичного метро «Аннино», заплатит штраф 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Дептранс.
Нападение на сотрудницу метрополитена произошло в конце 2022 года. Женщина прошла через турникет без оплаты билета. Когда контролеры попросили ее предъявить документы для оформления штрафа, пассажирка ударила одну из работниц.
Сотрудники метро обратились в полицию. В отношении правонарушительницы возбудили уголовное дело по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»), суд приговорил ее к штрафу.
Ранее на видео попало нападение вооруженного ножом мужчины на пассажира московского метрополитена. Злоумышленника задержали.