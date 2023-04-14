Город
14:48, 14 апреля 2023
1 мин.

Москвичка избила контролера метро и попала на видео

Избившую контролера на станции метро «Аннино» москвичку оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Москвичка избила контролера метро и попала на видео
Кадр: Telegram-канал Дептранса Москвы

Москвичка, избившая контролера на станции столичного метро «Аннино», заплатит штраф 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Дептранс.

Нападение на сотрудницу метрополитена произошло в конце 2022 года. Женщина прошла через турникет без оплаты билета. Когда контролеры попросили ее предъявить документы для оформления штрафа, пассажирка ударила одну из работниц.

Сотрудники метро обратились в полицию. В отношении правонарушительницы возбудили уголовное дело по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»), суд приговорил ее к штрафу.

Ранее на видео попало нападение вооруженного ножом мужчины на пассажира московского метрополитена. Злоумышленника задержали.

Партнерские материалы