Москвичка избила контролера метро и попала на видео

Нападение на сотрудницу метрополитена произошло в конце 2022 года. Женщина прошла через турникет без оплаты билета. Когда контролеры попросили ее предъявить документы для оформления штрафа, пассажирка ударила одну из работниц.

Сотрудники метро обратились в полицию. В отношении правонарушительницы возбудили уголовное дело по статье 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти»), суд приговорил ее к штрафу.

Ранее на видео попало нападение вооруженного ножом мужчины на пассажира московского метрополитена. Злоумышленника задержали.