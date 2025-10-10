Москвичка обратилась к ясновидящей и лишилась работы, личной жизни и жилья

Жительница Москвы требует с ясновидящей 1,3 миллиона рублей из-за некачественного оказания услуг. Об этом пишет издание Baza.

Женщина обратилась к экстрасенсу из-за желания изменить свою жизнь. После первого же визита она уволилась с работы, так как ясновидящая обещала ей лучшие перспективы. Однако ничего не изменилось, а вскоре москвичка рассталась и с возлюбленным, потеряла дом, а детей пришлось отдать родным.

Жительница столицы подала досудебную претензию: она требует вернуть 8,5 тысячи рублей за сеансы и взыскать 1,3 миллиона в качестве компенсации за моральный вред. Ей удалось получить только средства за консультации.

Ранее сообщалось, что в Москве 16-летняя школьница отдала онлайн-гадалке 3,8 миллиона рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ.